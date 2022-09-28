Отмена аукционов Минфина на текущей неделе способствует стабилизации рынка ОФЗ - ПСБ

Отмена аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ на текущей неделе способствует стабилизации рынка госдолга, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Цены ОФЗ во вторник восстановили часть потерь после сильной просадки за предыдущие семь торговых сессий. Спрос на подешевевшие гособлигации поддержали новости об отмене аукционов по размещению ОФЗ в среду. Также рынок позитивно воспринял комментарии министра финансов Антона Силуанова о том, что Минфин не будет размещать облигации федерального займа в ущерб доходности и будет стремиться избежать дестабилизации рынка. Кроме того, улучшению настроений на российском долговом рынке вчера способствовал рост нефтяных цен и сильная отчетность "Газпрома" за первое полугодие 2022 года, - пишет эксперт. - При этом мы отмечаем, что конъюнктура глобального рынка облигаций остается негативной. Ожидания повышения ставок мировыми Центробанками, риски рецессии и увеличение антикризисных расходов в развитых странах оказывают давление на цены гособлигаций. Учитывая негативный внешний фон, в среду восстановительный рост цен ОФЗ может замедлиться. Для 10-летних ОФЗ актуальным на день видим диапазон доходности 10,2-10,4% годовых".

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