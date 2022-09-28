Росту на рынке нефти мешают сильный доллар и риски рецессии мировой экономики - "Велес Капитал"

Покупкам на нефтяном рынке по-прежнему мешают сильный доллар и риски вступления мировой экономики в рецессию, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду снижаются вслед за повышением на 2-2,5% накануне. Рынок определяется с дальнейшим направлением движения, при этом покупкам все еще мешают сильный доллар и риски вступления мировой экономики в рецессию. Вероятность сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании на следующей недели при этом растет: не исключено, что организация решит поддержать текущие невысокие цены по инициативе в том числе России. Данные Американского института нефти по запасам во вторник же указали на скачок запасов "черного золота" на 4,15 млн баррелей - негативный для цен сигнал", - отмечает эксперт.

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