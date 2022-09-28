Цена нефти может уйти ниже $84/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут опуститься ниже уровня в $84 за баррель на торгах в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent (ноябрьский фьючерс) демонстрируют маловыразительное движение, консолидируясь в зоне $84-86 за баррель. Поддержка со стороны сезона ураганов в США пока не выглядит серьезной, больше перевешивают риски замедления темпов мировой экономики, а значит, и снижение спроса на энергоносители. Риски срыва поставок из России пока не вышли на первый план. Статистика от Американского института нефти показала, что запасы сырой нефти выросли на 4,2 млн барр., а запасы бензинов сократились на 1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. В среду в фокусе будут официальные данные от Минэнерго США, на фоне сезонного фактора мы ждем роста запасов и дальнейшего снижения спроса на нефтепродукты внутри страны. На фоне крепкого доллара полагаем, что сырье будет под давлением, и цена нефти марки Brent может опуститься в среду ниже $84 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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