Рубль незначительно снижается к доллару и умеренно к евро на старте торгов из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 28 сентября. Доллар США незначительно растет на Московской бирже на старте торгов в среду утром, евро умеренно поднимается, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,2 - 58,87 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 58,5475 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 56,4025 руб./EUR1 (+25,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,31 коп. к уровню закрытия 27 сентября, до 57,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,19 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,72 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль утром в среду незначительно слабеет по отношению к бивалютной корзине из-за снижения цен на нефть и падения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Нефтяной рынок ощущает давление из-за опасений рецессии в мировой экономике. Участников глобального рынка тревожат агрессивные меры крупнейших мировых центробанков, пытающихся сдержать инфляцию. Более серьезное ослабление рубля традиционно сдерживают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $83,79 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,46 за баррель, что на 1,32% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 2,1%, китайский CSI300 опустился на 0,77 %, гонконгский Hang Seng - на 2,34%, южнокорейский Kospi снижается на 2,88%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,64%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем. Опасения рецессии растут, что серьезно усложняет задачу по выбору акций для инвестирования. При этом руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки.

В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее".

Также во вторник инвесторы оценивали ряд статданных. Так, индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее. Индекс обновил максимум за последние пять месяцев. Тем временем продажи новых домов в США в августе неожиданно взлетели на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы. Рост стал рекордным с июня 2020 года.