Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем. Днем ранее Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а Standard & Poor''s 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

При этом руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки. В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее". "Мы не можем избежать боли. Это очень болезненная ситуация", - добавила Местер, в этом году входящая в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют существенное снижение, при этом значение гонконгского Hang Seng упало до минимальной отметки более чем за 13 лет. Инвесторы опасаются, что агрессивные меры Федеральной резервной системы, направленные на сдерживание инфляции, могут подтолкнуть экономику США к рецессии. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,66%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 1,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,7%, при этом снижение стоимости показывают акции всех компаний, входящих в расчет индикатора. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК опустился на 2,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть падают в среду утром после уверенного роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения. Доллар США снова активно дорожает в среду к другим валютам, что может служить негативным фактором для нефтяного рынка. Подъем доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $84,96 за баррель, что на 1,52% ниже закрытия вторника. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 2,6%, до $86,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,59%, до $77,25 за баррель. К закрытию рынка 27 сентября стоимость этих контрактов поднялась на 2,3%, до $78,5 за баррель.

Между тем трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели. Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен. "Участники альянса, вероятно, будут обеспокоены слабостью, которую мы наблюдаем на рынке, и поэтому существует вполне реальная вероятность того, что ОПЕК+ объявит о сокращении поставок, чтобы поддержать рынок, - заявил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон. - Однако сокращение должно быть значительно больше, чем объявленное на прошлом заседании снижение на 100 тыс. б/с, чтобы оказать существенное влияние на рынок".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,346 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,424 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный рост в рамках позитивной коррекции после нескольких дней падения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 сентября вырос на 0,93% и составил 106,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,94%, поднявшись до 787,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Северсталь БО-06" (+4,2%), "Газпромбанк БО-17" (+2,78%), "РЖД-001P-17R" (+2,52%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+2,15%), а в лидерах снижения - "РЖД-32" (-0,83%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 рублей на уровне 10,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,2% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября. В ходе премаркетинга эмитент вначале ориентировал инвесторов на объем "не менее 5 млрд рублей", а в день открытия книги заявок - "не более 5 млрд рублей". По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 29 сентября начнет размещение 10-летних жилищных облигаций серии БО-001P-22 с ипотечным покрытием объемом 6,638 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых, продолжительность купона - 60 дней. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ.

АО "Почта России" установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 10% годовых. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 октября.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 37-го купона облигаций 29-й серии в размере 15,30% годовых. ФСК октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. Ставка текущего купона - 18,1% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,75% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона по выпуску - 6,5% годовых. По выпуску 11 октября предстоит оферта.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 29-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 18,1% годовых, серии А2 - на уровне 17,6% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10,25% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 7,9% годовых до оферты с исполнением 10 октября 2022 года.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. Эмитент в июле текущего года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") приобрела в рамках оферты 152 тыс. 499 облигаций серии 002Р-01 по цене 98,5% от номинала. Объем выпуска составляет 1,75 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,7% выпуска. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.