Индекс Мосбиржи может подняться к 2000-2050п на торгах в среду - BCS Express

Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 2000-2050 пунктов на торгах в среду, но устойчивое закрепление выше них пока маловероятно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи приблизился снизу к круглой отметке 2000 пунктов. Ранее именно после пробоя этого рубежа произошло резкое ускорение распродаж, так что сейчас он же и выступает очевидным сопротивлением. В частности, в качестве технического препятствии можно выделить район 2000-2050 пунктов. Помимо фактора накопленной перепроданности поддержку нашему рынку оказал рост цен на нефть во вторник. Уверенности в сохранении восходящего импульса сейчас нет. Достижение обозначенных выше уровней по индексу Мосбиржи возможно, но на устойчивое закрепление выше них пока сложно рассчитывать. Скорее мы увидим временную пилу, а ускорение направленного движения произойдет только в следующий понедельник", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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