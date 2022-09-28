Опасения из-за спроса пока продолжают доминировать на нефтяном рынке - BCS Express

Опасения из-за спроса пока продолжают доминировать на нефтяном рынке и оказывают серьезное давление на котировки нефти марки Brent, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть во вторник отскочили от 8-месячных минимумов, поддерживаемые коррекцией по доллару США и сообщениями об урагане в Мексиканском заливе. Следят на рынке и за комментариями представителей ОПЕК+, пытаясь предугадать повестку на очередной встрече альянса 5 октября. На графике фьючерсов на нефть марки Brent такой отскок выглядит несущественным и никак не влияет на общий тренд. Более того, в среду утром нефть снова под давлением и теряет более двух третей подъема. Пока опасения из-за спроса продолжают доминировать на рынке и оказывают серьезное давление на инструмент. Для продолжения восстановления нужен плотный поток позитивных новостей или общее снижение напряженности из-за грядущей рецессии", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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