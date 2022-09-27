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27 сентября 2022 года 19:16

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировали TCS и Polymetal

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ во вторник смог скорректироваться вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, несмотря на сохраняющиеся продажи из-за геополитической напряженности вокруг Украины и санкционного давления Запада на Россию; индекс МосБиржи отскочил выше 1950 пунктов во главе с расписками TCS Group (+5,6%) и бумагами Polymetal (+4,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1953,46 пункта (+1%, днем индекс локально проседал в район 1900 пунктов), индекс РТС - 1053,46 пункта (+1%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,6%.

Доллар подрос до 58,42 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Руководство "Газпрома" за три дня до внеочередного собрания по вопросу о промежуточных дивидендах напомнило о планах их выплаты. Заместитель предправления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что чистая прибыль концерна за первое полугодие составила 2,514 трлн руб., что в 2,6 раза превышает показатель годовом давности и больше суммарной прибыли группы "Газпром" (MOEX: GAZP) за два предыдущих календарных года. Столь сильный финансовый результат позволил впервые рассмотреть возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию, напомнил он (заочное голосование по промежуточным дивидендам за первое полугодие пройдет 30 сентября).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, настроения на рынке акций РФ во вторник были смешанными, неопределенность, связанная с актуализацией геополитических рисков, в сочетании с крепким рублем, пока не позволяет сформировать полноценный отскок.

В США во вторник вышла важная статистика: сведения по заказам на товары длительного пользования, продажам новостроек за август, сентябрьский индекс доверия потребителей Conference Board оказались лучше ожиданий. Цены на нефть продемонстрировали восстановительную динамику.

В середине недели рынок вновь обратит внимание на сигналы регуляторов. В среду ожидаются выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, руководителя ФРС Джерома Пауэлла и управляющей Федрезерва Мишель Боумен. По традиции в этот день недели выйдет статистика Минэнерго США (EIA) по изменениям запасов нефти и нефтепродуктов. В России Qiwi (MOEX: QIWI) представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1900-2050 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник стабилизировался ожидании дивидендных новостей, индексы сумели подрасти к закрытию торгов после локальной просадки в течение дня.

Акции "НОВАТЭКа" перешли к активному росту во второй половине сессии перед собранием акционеров в среду, на котором ожидается решение по полугодовым дивидендам в размере 45 руб. на акцию (доходность 4,6%). При позитивном решении покупки бумаг "НОВАТЭКа" вполне могут активизироваться и привести к закреплению бумаг выше психологически важной отметки 1000 руб. до дивидендной отсечки 9 октября.

Акции "Газпрома" во вторник сдержанно отреагировали на новости об утечках на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а также на сильные финансовые результаты за I полугодие, которые показали скачок чистой прибыли в 2,6 раза. Достигнуть рекордных финансовых показателей помог рост средних экспортных цен на газ для дальнего зарубежья более чем в 3,5 раза. Член правления "Газпрома" Садыгов при этом в очередной раз подчеркнул готовность компании выплатить рекордные промежуточные дивиденды. Угольные компании во вторник продолжили снижение в ожидании увеличения налоговой нагрузки на отрасль.

Индексы МосБиржи и РТС к вечеру вернулись к росту, но остались на расстоянии от внутридневных максимумов и ближайших сопротивлений 1990 и 1070 пунктов соответственно. Краткосрочным покупателям недостает уверенности, но все же рынок пытается стабилизироваться, а середина недели может отметиться позитивными дивидендными новостями по "НОВАТЭКу" и "Самолету", полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, о развороте нисходящего тренда на рынке акций РФ говорить преждевременно. Еще в течение довольно продолжительного периода на рынок акций будет оказывать давление негативный геополитический фон, повышение экспортных пошлин и НДПИ для компаний металлургии и горнодобычи, а также возросшие риски мировой рецессии. Последний фактор наиболее значим, инвесторы обеспокоены приближением рецессии на фоне резкого повышения процентных ставок в США, Великобритании, еврозоне и ряде других регионов, где отмечается заметный разгон инфляции.

По всей видимости, наступил момент, когда среди мировых фондовых площадок не осталось "тихих гаваней". Акции и облигации корпоративных эмитентов сейчас очень уязвимы к панике на мировых рынках. Среди долевых бумаг самыми высокими рисками характеризуются компании угольной промышленности и горнодобычи, а также эмитенты с большим объемом денежных средств в иностранной валюте на счетах. В частности, очень уязвимыми можно считать акции "Сургутнефтегаза" из-за его валютных резервов. Довольно высокими рисками характеризуются депозитарные расписки некоторых российских эмитентов, которые в периоды падений фондового рынка демонстрируют более глубокое снижение по сравнению с остальными (Cian (MOEX: CIAN), HeadHunter (MOEX: HHRU), ЕМС (MOEX: GEMC)). Из-за ожиданий мировой рецессии период неопределенности на всех мировых фондовых площадках может продлиться как минимум до конца 2022 года, полагает аналитик.

Драйверами краткосрочного роста российский фондовый рынок могут обеспечить новости о дивидендных выплатах крупных корпораций по итогам первого полугодия, что со временем поможет сгладить негативный тренд. В конце сентября и октябре индекс МосБиржи может двигаться в широком диапазоне 1700-2100 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рост бумаг газовых компаний связан как с отчетностью "Газпрома", так и с выходом из строя трубопроводов "Северный поток".

В трубах двух "Северных потоков" упало давление, сообщается о повреждении трех из четырех труб в экономических водах Швеции и Дании. Повреждение произошло почти одновременно. Власти ФРГ рассматривают в качестве основной версии диверсию. Для рынка важно то, что никаких запасных путей решения энергетических вопросов у Европы не осталось, кроме ГТС Украины и газопровода "Ямал", а также турецкой трубы. На фоне этого активно дорожали акции газовых компаний, но и нефтяники не отставали, так как нефть может частично заменить газ при генерации электричества и тепла.

Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть и продажи валюты экспортерами. Текущее состояние импорта пока не позволяет изменить направленность движения рубля, так как импорт существенно уступает экспорту. В ближайшее время ситуация вряд ли сильно поменяется, если аварии на "Северных потоках" не приведут к более устойчивым высоким ценам на нефть.

В Европе текущую коррекцию многие называют "отскоком дохлой кошки", так как фундаментально ничего не меняется. Более того, Европа лишилась на неопределенный срок даже возможностей поставок по "Северным потокам". Также ничего не меняется в монетарной политике ФРС, которая продолжит ужесточаться, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, Европа вечером ушла в "минус" (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,3-0,7%), но растут США (индексы прибавляют 0,2-0,8%).

Ранее рынки падали на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и риска того, что меры центральных банков по ее сдерживанию могут спровоцировать рецессию в мировой экономике, пишет MarketWatch.

Участники рынка готовятся к началу нового сезона отчетности, поскольку третий квартал текущего года подходит к концу. Результаты компаний позволят им лучше понять, как бизнес справляется с высокой инфляцией.

Всемирный банк (ВБ) понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы в связи с кризисом на рынке недвижимости и жесткой политикой властей страны по сдерживанию распространения COVID-19. Согласно новому прогнозу ВБ, ВВП КНР увеличится на 2,8% в текущем году и на 4,5% в следующем. В июне ожидался подъем на 4,3% и 5,2% соответственно. Для сравнения: в 2021 году китайский ВВП вырос на 8,1%.

На нефтяном рынке во вторник цены растут после падения накануне до минимумов с начала января. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,18 за баррель (+2,5% и -2,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $78,52 за баррель (+2,4% и -2,6% в понедельник).

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

Chevron Corp. (SPB: CVX) накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции En+ (MOEX: ENPG) (+9,1%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,9%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5%).

Подешевели бумаги VEON (MOEX: VEON) (-8,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-5,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,66 млрд рублей (из них 15,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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