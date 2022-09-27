Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне дешевеющих UST

Москва. 27 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику на фоне продолжающих дешеветь американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировых центробанками, включая ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 6 базисных пунктов - до 58,85% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,44% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 59,96% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 10,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 50,02% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 11,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 50,09% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 26,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 49 базисных пунктов - до 49,75% от номинала (их доходность снизилась на 25 базисных пунктов - до 21,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 42,56% от номинала (их доходность не изменилась и составила 20,06% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 66,42% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 28,63% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 35 базисных пунктов, подорожав до 68,58% от номинала (его доходность снизилась на 49 базисных пунктов - до 46,27% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов падающих в цене US Treasuries и гособлигаций других развитых стран.

Падение мирового рынка гособлигаций с начала 2022 года превышает 20%, что говорит о "медвежьем" тренде, который, по данным Deutsche Bank, отмечен впервые за 76 лет. В последний раз столь слабая динамика фиксировалась в 1946 году. Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return, рассчитываемый на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории, в понедельник снизился по итогам восьмой сессии подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения с 2022 года. Значение индекса также опустилось более чем на 20% с последнего пика. Доходность десятилетних британских госбумаг накануне поднималась до максимальных с 2008 года 4,28% годовых, доходность аналогичных по сроку US Treasuries достигала 3,92% годовых.

Падение стоимости гособлигаций и, соответственно, рост доходностей обусловлены двумя основными факторами, отмечают эксперты. Во-первых, это рекордные за сорок лет темпы инфляции, сокращающие реальную доходность инвестиций в бонды. Во-вторых, это быстрый подъем мировыми центробанками ключевых процентных ставок: когда краткосрочные ставки повышаются, доходности "длинных" бумаг также идут вверх, поскольку инвесторы хотят более высоких доходов от долгосрочных инвестиций. При этом аналитики полагают, что спад на рынке облигаций может продолжиться.

В Британии рынок закладывает повышение базовой процентной ставки Банком Англии сразу на 150 базисных пунктов на ноябрьском заседании. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил накануне, что Банк Англии будет без колебаний менять процентные ставки по мере необходимости для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе. Десятилетние гособлигации Великобритании с начала текущего года подешевели уже на 27%.

Американский ЦБ также не планирует прекращать ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% годовых к концу текущего года. Доходность десятилетних US Treasuries находится на максимуме с 2010 года.