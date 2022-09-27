"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с целевой ценой HKD150,9 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Global X China Electric Vehicle and Battery ETF позволяет инвестировать в производителей электромобилей, аккумуляторов и компании, добывающие редкоземельные металлы. Уже сейчас Китай является мировым лидером по ежегодному объему продаж электромобилей и гибридов. При этом, согласно прогнозу МЭА, к 2030г доля электротранспорта в Поднебесной может вырасти в 2 раза, до 40-45%, преимущественно за счет усилий правительства по достижению климатических таргетов. Также уверенными темпами растет спрос на аккумуляторы и литий, что связано как с развитием рынка электромобилей, так и энергопереходом в целом. Несмотря на позитивные перспективы роста, с июльских локальных максимумов Global X China Electric Vehicle and Battery упал почти на треть, что, на наш взгляд, создает привлекательную возможность для покупки данного ETF", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора производства электромобилей. Кроме того, в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов.

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