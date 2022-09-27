Цена золота в долларовом эквиваленте может снизиться ещё больше в ближайшей перспективе - Sber CIB

Цена золота в долларовом эквиваленте может снизиться ещё больше в ближайшей перспективе, полагают аналитики Sber CIB.

"Золото рассматривается инвесторами как инструмент долгосрочного хеджирования рисков высокой инфляции. Однако сейчас, в период рекордного за 40 лет роста цен в США, золото не дорожает. Это связано с ужесточением монетарной политики в США и укреплением доллара. В краткосрочной перспективе цена золота в долларовом эквиваленте может снизиться ещё больше. Однако потенциал падения котировок золота ограничен ввиду роста спроса на этот металл как на защитный актив на фоне рисков рецессии и высокой инфляции в развитых странах, а также геополитических рисков. При этом цены на золото в рублях могут продолжить рост с текущих уровней в ближайшие полгода в случае ослабления рубля", - пишут эксперты инвестбанка.

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