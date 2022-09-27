Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1700-2100п в конце сентября-октябре - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в широком диапазоне 1700-2100 пунктов в конце сентября-октябре, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы полагаем, что еще в течение довольно продолжительного периода на рынок акций будут оказывать давление негативный геополитический фон, повышение экспортных пошлин и НДПИ для компаний металлургии и горнодобычи, а также возросшие риски мировой рецессии. Последний фактор, пожалуй, наиболее значим, поскольку 26 сентября значительное снижение показали также азиатские и европейские рынки долевого капитала. Инвесторы обеспокоены приближением рецессии на фоне резкого повышения процентных ставок в США, Великобритании, еврозоне и ряде других регионов, где отмечается заметный разгон инфляции, - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании. - По всей видимости, наступил момент, когда среди мировых фондовых площадок не осталось "тихих гаваней". Акции и облигации корпоративных эмитентов сейчас очень уязвимы к панике на мировых рынках. Среди долевых бумаг самыми высокими рисками характеризуются компании угольной промышленности и горнодобычи, а также эмитенты с большим объемом денежных средств в иностранной валюте на счетах. В частности, очень уязвимыми можно считать обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" из-за его валютных резервов. Довольно высокими рисками характеризуются депозитарные расписки некоторых российских эмитентов, которые в периоды падений фондового рынка демонстрируют более глубокое снижение по сравнению с остальными (это бумаги портала ЦИАН, HeadHunter, ЕМС и т. д.). Из-за ожиданий мировой рецессии период неопределенности на всех мировых фондовых площадках может продлиться как минимум до конца 2022 года".

Драйверами краткосрочного роста российский фондовый рынок могут обеспечить новости о дивидендных выплатах крупных корпораций по итогам первого полугодия 2022 года, что со временем поможет сгладить негативный тренд, указывает Мильчакова.

"По нашему прогнозу, в конце сентября и октябре индекс Мосбиржи может двигаться в широком диапазоне 1700-2100 пунктов", - пишет эксперт.

Также аналитик обращает внимание, что, как ни парадоксально, наименее рискованное вложение для отечественного частного инвестора в настоящее время - это рубль, который выглядит относительно устойчивым по отношению к доллару на фоне обвала котировок мировых резервных валют.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.