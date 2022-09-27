"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Disney с целью $113,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $113,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $95,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В III квартале 2022 финансового года число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ увеличилось на 14,4 млн и составило 152,1 млн. Очевидно, Disney+ удается справляться с конкуренцией со стороны сервиса Netflix, который, наоборот, фиксирует отток подписчиков. Менеджмент Disney подтвердил планы по достижению 230-260 млн подписчиков Disney+ на конец 2024 финансового года. Для достижения нижней планки прогноза средний ежеквартальный прирост платных подписчиков в течение следующих 9 кварталов должен составлять как минимум 8,7 млн", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций эмитента находятся вблизи ключевых уровней поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $95,3 риск на портфель составит 0,14%", - указывают эксперты "Финама".

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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