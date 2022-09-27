Рубль днем немного подрастает к доллару и евро благодаря остаточному спросу под уплату последних налогов месяца

Москва. 27 сентября. Доллар США и евро немного дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних в этом месяцев налогов.

Курс доллара США составил 58,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,13 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,2 копейки - до 57,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря остаточному спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца. Рубль укрепляется вопреки осторожному отношению к рисковым активам на глобальном рынке, участники которого продолжают опасаться, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) по-прежнему будет сложно улавливать сигналы в отношении перспектив инфляции на фоне противоречивых факторов спроса и предложения, влияющих на цены. Она признала, что ФРС была не слишком успешна в оценках перспектив инфляции.

Среди факторов, создающих неопределенность, она выделила конфликт на Украине, а также ситуацию в китайской экономике, сообщает Market Watch. По ее словам, Федрезерву не следует спешить с объявлением победы над инфляцией. "...Прежде чем я буду уверена, что инфляция прошла свой пик, мне нужно увидеть замедление темпов роста потребительских цен в течение нескольких месяцев", - сказала она в ходе мероприятия в Массачусетском технологическом институте.

Прогнозы руководителей ФРС, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% к концу текущего года.

"Нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалась высокой дольше, чем мы думали ранее, - заявила Местер. - Мы не можем избежать боли. Это очень болезненная ситуация". Однако если ФРС не примет "решительных мер" для сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий, "цена этого будет очень высокой", сказала она.

Местер в 2022 году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Цены на нефть набрали уверенные темпы подъема днем во вторник на беспокойстве из-за сокращения предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $85,32 за баррель, что на 1,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,39%, до $77,78 за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

Chevron Corp. (SPB: CVX) объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышают 100 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, рынок учитывает, что страны ОПЕК+ могут пойти на сокращение уровней добычи нефти для того, чтобы подстегнуть рост цен. Ранее об этом неоднократно заявляли представители объединения.

"Рубль продолжает демонстрировать устойчивость, проигнорировав угрозу новых санкций Запада и дальнейшего обострения на геополитическом фронте в целом. Сейчас сказываются и налоговые выплаты, а конвертация выручки для выплаты дивидендов оказывает нашей валюте дополнительную поддержку. После завершения налогового периода рублю станет сложнее противостоять внешнему негативу, особенно если доллар на международной арене продолжит обновлять многолетние вершины. В курсе рубля на данный момент также не учтен сырьевой фактор, а между тем цены на черное золото продолжают снижаться, сокращая дистанцию до минимумов этого года. Сейчас основные торги проходят в районе 58 руб./$1, и в роли промежуточного сопротивления на пути к 60 руб./$1 выступает отметка 59 руб./$1. Даже если в ближайшее время пара опустится под 58 руб./$1, медвежий импульс вряд ли получит заметное развитие", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера был пройден пик сентябрьского налогового периода, и постепенно поддержка этого фактора ослабевает. Тем не менее пока продолжаются продажи валют "недружественных" стран в связи с опасениями санкций, что сдерживает особо существенное ослабление рубля. Налоговый период окончательно завершится лишь в среду, после чего ослабление рубля может усилиться. А пока курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит находиться в диапазоне 57,65-59,15 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 27 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 663,9 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 сентября, банки разместили 1,8 трлн рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 2,393 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,82% и 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 7,9%, 8,08% и 8,11% годовых.