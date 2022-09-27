Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги TotalEnergies на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Ожидаем, что в ходе "Дня инвестора", который пройдет в пятницу (30 сентября), менеджмент TotalEnergies представит планы по увеличению мощностей в секторе возобновляемой энергетики после объявления о приобретении 50% Clearway Energy во II квартале 2022 года - одного из крупнейших игроков рынка. Это станет драйвером повышения консенсус-прогнозов и оценки TotalEnergies", - указывают эксперты в комментарии.

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