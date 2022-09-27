Рынок акций РФ останется под давлением на текущей неделе - "Финам"

Российский рынок акций, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе из-за санкционных рисков, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Максим Пухов.

Также дополнительное давление на рынок, по мнению эксперта, оказывает динамика валютной пары доллар/рубль. "Несмотря на рост индекса доллара и падение цен на сырьевые товары, рубль достаточно уверенно укрепляется, - подчеркивается в комментарии. - Причиной этому является желание участников рынка снизить свои риски, избавившись от токсичной валюты в условиях возможных санкций на НРД и Московскую биржу. Впрочем, к пятнице ситуацию может изменить положительное решение акционеров "Газпрома" по дивидендам. Наиболее вероятно до конца текущей недели сохранение высокой рыночной волатильности".

Индекс Мосбиржи с технической точки зрения выглядит перепроданным. На взгляд Пухова, возможна его техническая коррекция вверх. Если она будет, маловероятно, что растущее движение продлится долго, потому как драйверов роста российского фондового рынка нет, полагает стратег. Бумаги с приближающимися дивидендными выплатами ("Газпром" и "ФосАгро") могут показать динамику лучше рынка на текущей неделе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.