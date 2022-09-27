S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 3640-3690п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую во вторник торговую сессию в диапазоне 3640-3690 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 по итогам прошедшей торговой сессии опустился до годового минимума, обновив показатель декабря 2020г. RSI продолжает снижение в зоне перепроданности, MACD отражает развитие нисходящего тренда. После пятидневного падения рынка утренние фьючерсы закладывают технический отскок индексов S&P 500 и Nasdaq. На коротком промежутке не исключено формирование паттерна "двойное дно" и восстановление котировок. Ближайшим сопротивлением в таком случае выступит уровень в 3750 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

После двух недель устойчивых распродаж на фондовых площадках США снижение промышленного индекса Dow Jones на 20,5% с январского пика, по мнению аналитика, подтвердило переход бенчмарка на территорию "медвежьего" рынка впервые с начала 2020г.

"Приток средств инвесторов в бумаги американских эмитентов по-прежнему составляет более $110 млрд с начала года, - отмечает Попцова. - Однако это существенно меньше в сравнении с рекордными $400 млрд инвестиций в 2021г. Активы, характеризующиеся высоким уровнем риска, негативно реагируют на продолжающееся ралли доллара США, усиленное в числе прочего "ястребиными" заявлениями представителей ФРС".

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