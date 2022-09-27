Текущие ценовые уровни ОФЗ уже можно рассматривать для покупок на перспективу - BCS Express

Текущие ценовые уровни ОФЗ уже можно рассматривать для покупок на перспективу, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Индекс гособлигаций (RGBI), как и ожидалось в прогнозе на III квартал, завершил восстановление на максимумах, выше 136 п. В последние две недели наблюдается сильный откат котировок ОФЗ на фоне острой геополитики и высоковероятного прекращения понижения ставки ЦБ. Тем не менее доходности бумаг сейчас соответствует ставке ЦБ выше 11%, а никак не актуальной 7,5%. Значит, со временем цены бондов способны восстановиться, и текущие уровни уже могут рассматриваться для покупок ОФЗ на перспективу", - отмечает эксперт.

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