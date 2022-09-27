Высоки риски падения индекса Мосбиржи к уровню 1700п - "Финам"

Высоки риски появления еще одной сильной нисходящей волны, которая отбросит индекс Мосбиржи к минимумам года, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Финама" Алексей Антонов.

"Пока нет уверенности в том, что в понедельник рынок акций достиг дна и начал разворот. Сырьевые активы находятся под сильным давлением опасений сокращения мирового производства. Очень велики геополитические риски. Поэтому велик риск появления еще одной сильной нисходящей волны в индексе Мосбиржи с целью достижения минимумов года в районе 1700 пунктов", - прогнозирует эксперт.

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