Пара доллар/рубль может вернуться к уровню 60 руб./$1 и выше на торгах вторника - "Открытие Инвестиции"

Пара доллар/рубль может вернуться к уровню 60 руб./$1 и выше на торгах вторника, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Рубль укреплялся основную часть понедельника, но к концу уже начал уступать доллару и юаню. Завершается пик налоговых платежей, а это означает, что поддержка экспортёров сойдёт на нет. До этого российская валюта укреплялась на фоне более короткого периода конвертации внешней выручки, поскольку экспортёры откладывали продажу валюты в надежде на более слабый курс рубля во второй половине сентября. В течение недели доллар может вернуться к уровню 60 руб./$1 и немного выше", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.