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27 сентября 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром превысил 1960п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует Polymetal

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы), хотя отскок сдерживался оставшимися с начала недели продажами и укреплением рубля; индекс МосБиржи превысил 1960 пунктов во главе с бумагами Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1964,85 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1066,31 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,5%.

Доллар просел до 58,05 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+6,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "Московской биржи" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, на мировых рынках во вторник наблюдаются признаки стабилизации, что указывает на желание инвесторов попробовать выкупить недавнюю просадку. Индекс МосБиржи может попытаться вернуться к 2000 пунктам, чему будет способствовать улучшение внешнего фона и накопленная перепроданность.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены у 1930 и 1000 пунктов, а сопротивления - у 2050 и 1070 пунктов соответственно. Закрепление выше сопротивлений, у которых расположены в том числе нижние полосы Боллинджера дневных графиков, может указать на готовность рынка развить краткосрочный коррекционный рост.

Дальнейшее движение рынка будет зависеть от поступающих фундаментальных факторов и решений по дивидендам, которые начнут поступать в середине недели. Во вторник хуже рынка могут смотреться расписки VK (MOEX: VKCO), приложение которого пропало из AppStore. Санкционное давление на российскую экономику в ближайшее время наверняка усилится, но в ожидании новостей рынок вполне может перейти к восходящей коррекции, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", во вторник есть вероятность, что российский рынок акций возьмет передышку в падении, однако говорить, что худшее уже позади, пока преждевременно. Американские индексы накануне достигли уровней, от которых в прошлый раз пошел отскок на "медвежьем" рынке. Возможно и в этот раз ситуация повторится, поэтому краткосрочно инвесторы могут "прокатиться" на волне локального движения вверх.

Во вторник инвесторы будут оценивать августовские данные по заказам на товары длительного пользования в США, индекс динамики цен на дома в июле, данные по продаже новых домов за август. Американский институт нефти представит свои сводки по изменению недельных запасов сырья. Помимо этого, выступят с речью председатель ФРС Джером Пауэлл и глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, улучшения внешнего фона достаточно для начала отскока технически перепроданного российского рынка акций.

Однако пока нет уверенности в том, что рынок достиг "дна" и начал разворот. Сырьевые активы находятся под сильным давлением опасений сокращения мирового производства. Очень велики геополитические риски. Поэтому сохраняется риск появления еще одной сильной нисходящей волны в индексе МосБиржи с целью достижения минимумов года в районе 1700 пунктов.

В пятницу собрание акционеров "Газпрома" примет решение о дивидендах, и, если оно будет позитивным и не произойдет никаких геополитических потрясений, акции концерна могут ощутимо вырасти. Также сохраняется надежда, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) объявит о выплате полугодовых дивидендов, отмечает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,1%, Dow Jones (-1,1%) завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 1,4%).

Ранее рынки падали на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и риска того, что меры центральных банков по ее сдерживанию могут спровоцировать рецессию в мировой экономике, пишет MarketWatch.

Участники рынка готовятся к началу нового сезона отчетности, поскольку третий квартал текущего года подходит к концу. Результаты компаний позволят им лучше понять, как бизнес справляется с высокой инфляцией.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 2,1% в январе-августе 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 55,25 трлн юаней ($7,72 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) ускорил вливание ликвидности в финансовую систему к концу квартала. Регулятор влил 175 млрд юаней за счет операций на открытом рынке, говорится в сообщении НБК.

Всемирный банк (ВБ) понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы в связи с кризисом на рынке недвижимости и жесткой политикой властей страны по сдерживанию распространения COVID-19. Согласно новому прогнозу ВБ, ВВП КНР увеличится на 2,8% в текущем году и на 4,5% в следующем. В июне ожидался подъем на 4,3% и 5,2% соответственно. Для сравнения: в 2021 году китайский ВВП вырос на 8,1%.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после падения накануне до минимумов с начала января. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,23 за баррель (+1,4% и -2,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $77,79 за баррель (+1,4% и -2,6% в понедельник).

Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются, пишет Bloomberg.

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

Chevron Corp. (SPB: CVX) накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+15,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+8,7%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+8,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+6,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+5,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-1,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,65 млрд рублей (из них 4,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 643,42 млн рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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