Диапазон 17500-17800п может стать зоной формирования локального дна для Hang Seng - BCS Express

Диапазон 17500-17800 пунктов в перспективе может стать зоной для формирования локального "дна" для индекса Hang Seng, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng на открытии торгов во вторник показал умеренное снижение после выхода данных о прибыли промышленных предприятий за август, которая снизилась на 2,1% г/г, но просадка была выкуплена. Котировки бенчмарка на текущей макросреде еще имеют потенциал для снижения ниже 17700 пунктов, однако без появления еще большего негатива он ограничен. Диапазон 17500-17800 пунктов в перспективе может стать зоной для формирования локального "дна", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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