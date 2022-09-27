Вероятен рост котировок акций VK на 10-15% на горизонте недели - Freedom Finance Global

Вероятен восстановительный рост котировок акций VK на 10-15% на горизонте недели, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Акции VK потеряли 40% за неделю, - констатирует эксперт. - Это обусловлено нервной реакцией инвесторов на новость об удалении приложения компании из AppStore, а также общей негативной динамикой рынка и тем, что с июля бумаги выросли на 80%. Спекулятивный интерес на фоне сильной коррекции котировок, полагаю, будет присутствовать. Не стоит ожидать восстановления котировок до прежних уровней в короткий срок, но отскок на 10 - 15% на горизонте недели вероятен".

На взгляд Ващенко, первое полугодие сложилось не очень удачно. Выручка увеличилась всего на 6% г/г, до 62 млрд руб. Показатель EBITDA скорр. сократился на 44%, до 7,2 млрд руб. Убыток вырос до 10,8 млрд руб. Впрочем, значительная часть убытков носит разовый характер и связана с переоценкой инвестиций, а фундаментальные факторы сейчас не играют роли в динамике котировок, подчеркивает аналитик. Компания является системообразующей, и критических проблем у нее нет. VK развивает много проектов на фоне ухода иностранных игроков, а также запустит сервис учета онлайн объявлений.

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