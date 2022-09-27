Котировки нефти могут отскочить во вторник до $85-87/барр. - ПСБ

Возможен инерционный отскок котировок нефти до $85-87 за баррель Brent во вторник после обвала накануне, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в понедельник нащупали поддержку около $84 долл./барр., во вторник утром отскакивают. Обвал нефтяных котировок к минимуму с начала этого года произошел на фоне укрепления доллара: индекс DXY вчера обновил максимум за 20 лет, превысил 114 пунктов. Риски срыва поставок нефти из России пока отодвинуты на второй план, в основном перевешивают опасения, связанные с ослаблением темпов роста мировой экономики. Некоторую поддержку сырью на этой неделе могут оказать климатические факторы: набирает силу ураган Ян в Мексиканском заливе. Мы рассчитываем во вторник на небольшой отскок в нефти - к $85-87/барр. - инерционный после обвала. Из новостей вечером ждем традиционную статистику по запасам от Американского института нефти", - пишет эксперт банка.

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