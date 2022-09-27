Возможно укрепление рубля до 58 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 58 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB. Налоговый период почти закончился, но экспортеры еще могут продавать иностранную валюту в существенных объемах, говорится в комментарии.

Давление на рынок госдолга сохраняется, констатируют эксперты. В понедельник доходности ОФЗ выросли еще на 20-50 б.п. По мнению аналитиков инвестбанка, в преддверии возможных аукционов ОФЗ в среду участники рынка могут больше сократить свои позиции. Если же Минфин решит отменить аукционы, это может улучшить настрой на рынке.

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