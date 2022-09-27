Актуальный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах во вторник - 10,2-10,5% - ПСБ

Актуальный диапазон доходности 10-летних рублевых гособлигаций на торгах во вторник составляет 10,2-10,5% годовых, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Продажи ОФЗ в понедельник усилились. Доходность гособлигаций срочностью до 1 года по итогам дня выросла до 8,4 - 8,5% годовых, прибавив более 50 б.п. Доходность ОФЗ срочностью от 2-х лет выросла в среднем на 25 б.п. По 10-летним бумагам в течение дня котировки доходили до 10,7 - 10,9% годовых, но на этом уровне встретили спрос и закрытие торгов прошло в диапазоне 10,3 - 10,35% годовых. Давление на рынок оказывает рост геополитических рисков, ожидания роста госдолга в связи с планируемым дефицитом бюджета РФ в 2023 - 2025гг. К этому добавились опасения повышения ставки ЦБР для снижения оттока ликвидности из банковского сектора", - отмечает эксперт банка.

Конъюнктура внешних рынков в понедельник, по оценке аналитика, оставалась негативной из-за повышения ставок мировыми Центробанками и рисков усиления рецессии в развитых странах. Доходность UST-10 выросла до 3,88% годовых (+19 б.п. за день и +73 б.п. с начала сентября).

"Ожидаем во вторник сохранения высокой волатильности на рынке рублевых облигаций. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 10,2 - 10,5% годовых. Совокупность имеющихся рисков может способствовать сохранению и даже расширению текущей повышенной премии в ОФЗ к ключевой ставке в краткосрочной перспективе", - прогнозирует Монастыршин.

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