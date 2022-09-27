Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика из США:

- Заказы на товары длительного пользования в США за август;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за сентябрь;

- Продажи нового жилья в США за август;

- Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за сентябрь;

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

- Сводный индекс цен на жилье в США за июль.

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