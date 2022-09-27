Возможен отскок на рынке акций РФ на торгах во вторник - "Алор Брокер"

Возможен отскок на российском рынке акций на торгах во вторник в связи с улучшением утреннего внешнего фона и сильной перепроданностью, однако распродажи могут еще вернуться, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон во вторник утром улучшился: на 0,5% падает курс доллара к корзине мировых валют, почти на процент растут американские фьючерсы, процент с небольшим прибавляет нефть. Этого достаточно для начала отскока технически перепроданного российского рынка акций. Но пока нет уверенности в том, что вчера рынок достиг "дна" и начал разворот. Сырьевые активы находятся под сильным давлением опасений сокращения мирового производства. Очень велики геополитические риски. Поэтому существует риск появления еще одной сильной нисходящей волны в индексе Мосбиржи с целью достижения минимумов года в районе 1700 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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