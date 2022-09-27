Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти в рамках коррекции благодаря внешнему позитиву

Москва. 27 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти в рамках коррекции после нескольких дней заметного падения благодаря наметившей стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды. Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы.

"В дополнение к продолжающемуся подъему доллара на фондовые рынки давят также всеобщие опасения по поводу возможности глобальной рецессии. Риск жесткой посадки для экономик после периода чрезмерного ужесточения становится все более высоким", - заявил глава рыночной стратегии Interactive Investor Ричард Хантер.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает во вторник утром почти на 0,8%, что говорит об улучшении настроений на фондовых площадках США. При этом фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Здесь рынки акций также находятся под давлением на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и риска того, что меры центральных банков по ее сдерживанию могут спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов 27 сентября на 0,55%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск увеличился на 0,75%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%, при этом ранее в ходе торгов он опускался до минимума более чем за 11 лет. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,25%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск опустился на 1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются во вторник после падения накануне до минимумов с начала января. Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются. Долларовый индекс ICE в понедельник обновил 20-летний максимум, а во вторник теряет 0,3%. Трейдеры также следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели. Chevron Corp. (SPB: CVX) накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $85,1 за баррель, что на 1,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 2,4%, до $84,06 за баррель, минимума с 11 января. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,34%, до $77,74 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 2,6%, до $76,71 за баррель, минимума с 3 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 2,211 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,843 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное снижение на фоне возросших геополитических рисков вокруг России и общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы из-за опасений рецессии в условиях агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с рекордной инфляцией.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 сентября упал на 2,08% и составил 105,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 сентября) потерял 1,98%, опустившись до 779,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-5,04%), "ГТЛК-001Р-10" (-4,98%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-4,7%) и "ГК Самолет БО-П11" (-3,4%); при этом среди "индексных" облигаций не оказалось ни одной выросшей в цене бумаги.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-02-02 объемом 9 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года на уровне 12,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,88% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,45% годовых. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 9 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" установило ставку 1-го купона 5-летних коммерческих облигаций 1-й серии объемом 53 млрд рублей в размере 12,4% годовых. Купоны квартальные, предусмотрена оферта с исполнением 30 декабря 2022 года. Размещение займа начнется 27 сентября. Организатором выступит банк "БКС". Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Патриот групп" (владелец торговой сети Williams et Oliver) 18 октября начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ПАО "ПИК специализированный застройщик" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. ПИК СЗ разместил 10-летний выпуск бондов объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона с 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" приобрело в рамках оферты 181 тыс. 801 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 15,8% выпуска. Выпуск на 1,15 млрд рублей сроком обращения 5 лет был размещен в марте 2021 года по ставке 8,5% годовых, ставка текущего купона и купонов до погашения также установлена на уровне 8,5% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") установила цену приобретения облигаций серии 002Р-01 по оферте в размере 98,5% от номинальной стоимости. Компания выставила на 27 сентября оферту по согласованию с владельцами. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 19 по 23 сентября. Количество выкупаемых бумаг - не более 400 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" (СФО "СФИ") приняло решение 12 октября досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей. Трехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в августе 2020 года. Заем был предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций являлся Совкомбанк. Ставка текущего купона по выпуску до 15 октября установлена на уровне 14% годовых.