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27 сентября 2022 года 09:10

Hang Seng упал до минимума за 11 лет

Американские фондовые индексы продолжили снижение в понедельник. Фондовые индексы стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды.

Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США.

"В дополнение к продолжающемуся подъему доллара на фондовые рынки давят также всеобщие опасения по поводу возможности глобальной рецессии. Риск жесткой посадки для экономик после периода чрезмерного ужесточения становится все более повышенным", - заявил глава рыночной стратегии Interactive Investor Ричард Хантер.

Цена акций стримингового сервиса Netflix Inc. (SPB: NFLX) упала на 1%. Компания объявила о поиске нового главного бухгалтера после того, как действующий главный бухгалтер Кен Баркер внезапно объявил об отставке.

Депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) подорожали на 5,6% после падения, доходившего до 2%, в ходе предварительных торгов в понедельник. Компания ухудшила прогноз поставок машин на третий квартал из-за дефицита необходимых в производстве микрочипов.

Между тем ADR конкурента Li Auto - XPeng (SPB: XPEV) Inc. прибавили в цене почти 5% после сообщения о том, что глава и сооснователь компании Хэ Сяопэн купил 4,4 млн акций.

Бумаги поставщика электроэнергии и газа PG&E Corp. (SPB: PCG) подорожали на 1,1% на объявлении, что они будут включены в расчет индекса Standard & Poor''s 500. Компания S&P Dow Jones Indices сообщила также, что добавит акции газодобывающей EQT Corp. (SPB: EQT) в расчет индикатора, однако акции EQT упали в цене на 4,6%. Бумаги PG&E и EQT заменят Citrix Systems Inc. (SPB: CTXS) и Duke Realty Corp.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 329,60 пункта (1,11%) - до 29260,81 пункта.

Акции 26 из 30 компонентов индикатора упали. Больше всего потеряли в цене бумаги Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (-3,1%), Boeing Co. (SPB: BA) (-3%) и Chevron Corp. (SPB: CVX) (-2,6%).

Цена бумаг оператора платежной системы Visa Inc. (SPB: V) снизилась на 1,8%, завершив "в минусе" десятые торги подряд. Это стало рекордным по продолжительности периодом падения акций Visa, согласно данным Dow Jones Market Data.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 38,19 пункта (1,03%), составив 3655,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 65 пунктов (0,6%), до 10802,92 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Рынки акций находятся под давлением на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и риска того, что меры центральных банков по ее сдерживанию могут спровоцировать рецессию в мировой экономике, пишет MarketWatch.

Инвесторы главным образом сфокусировались на действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, до диапазона в 3-3,25% годовых, что является максимальным уровнем со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Дополнительное давление на рынки акций в последние дни оказывает волатильность на валютных рынках.

Кроме того, участники рынка готовятся к началу нового сезона отчетности, поскольку третий квартал текущего года подходит к концу. Результаты компаний позволят им лучше понять, как бизнес справляется с высокой инфляцией.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск прибавил 0,3%.

В лидерах роста среди компонентов индикатора находятся акции Hitachi Zosen Corp. (+4,1%), Konami Group Corp. (+4%) и Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+2,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск увеличился на 0,75%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,9%, при этом ранее в ходе торгов он опустился до минимума более чем за 11 лет.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 2,1% в январе-августе 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 55,25 трлн юаней ($7,72 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) ускорил вливание ликвидности в финансовую систему к концу квартала. Регулятор влил 175 млрд юаней за счет операций на открытом рынке, говорится в сообщении НБК.

В лидерах падения в Гонконге находятся акции Link Real Estate Investment Trust (-4,1%), Shenzhou International Group Holdings Ltd. (-3,9%) и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск опустился на 1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,55%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,25%.

Бумаги горнодобывающей BHP Group подорожали на 2,2%, Rio Tinto - на 2,6%.

Цены на нефть поднимаются во вторник после падения накануне до минимумов с начала января.

Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются, пишет Bloomberg.

Долларовый индекс ICE в понедельник обновил 20-летний максимум, а во вторник теряет 0,3%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $84,69 за баррель, что на $0,63 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $2,09 (2,4%), до $84,06 за баррель, минимума с 11 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,62 (0,71%), до $77,33 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $2,03 (2,6%), до $76,71 за баррель, минимума с 3 января.

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

"Ураган вряд ли окажет серьезное влияние на операции нефтегазовых компаний в Мексиканском заливе, однако остается шанс, что он немного сместится на запад и причинит ущерб сектору", - отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч, слова которого приводит Market Watch.

Chevron Corp. накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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