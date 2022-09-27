Инвестбанк Синара повысил прогноз средней стоимости нефти в 2023г до $100/барр

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" повысили прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 11% - до $100 за баррель, риски снижения цены во многом уже материализовались в текущем году, сообщается в обзоре.

"Баррель нефти марки Brent уже торгуется ниже $90 против максимума в $125, зафиксированного во 2К22 на фоне локдаунов в Китае, растущих опасений рецессии, а также распродажи нефтяного сырья из стратегического резерва США. Мы повышаем прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 11% - до $100/баррель, так как риски, которые предполагали снижение цены, во многом уже материализовались в текущем году, тогда как факторы, которые могут способствовать их росту, по-прежнему в силе. В следующем году мировое потребление, как мы полагаем, продолжит восстанавливаться по мере ослабления антиковидных ограничений в Азии, тогда как на объем предложения негативное влияние могут оказать санкции ЕС в отношении России. Мы по-прежнему считаем, что как минимум до 2025 года сохранятся высокие цены, и оставляем без изменения прогноз на 2024 год на уровне $95 за баррель нефти марки Brent", - пишут эксперты Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

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