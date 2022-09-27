Очевидных драйверов для роста на рынке акций РФ в настоящее время нет - BCS Express

Очевидных драйверов для роста на российском рынке акций в настоящее время нет, но локально отскоки могут проходить и без какого-либо изменения фундаментальной картины, техническая картина указывает на серьезную перепроданность индекса Мосбиржи, говорится в комментарии эксперт BCS Express Василия Карпунина.

"Текущая картина по индексу Мосбиржи пока не дает сигнала о том, что "дно" точно достигнуто. Рынок находится в фазе свободного падения, а с учетом повышенной волатильности индекс способен проходить значительные расстояния чисто на спекулятивных импульсах. Общий фон при этом остается подавленным, сырье снижается, а геополитика по-прежнему находится в центре внимания, - пишет аналитик инвесткомпании. - В целом же фаза распродаж уже привела к достаточно серьезной коррекции. Индекс Мосбиржи опустился к уровням, которые были на пике паники в феврале 2022 года, и техническая картина указывает на серьезную перепроданность".

Очевидных драйверов для роста сейчас нет, отмечает Карпунин, но локально отскоки на рынке могут проходить и без какого-либо изменения фундаментальной картины. "Лучшим сценарием был бы переход в фазу широкого боковика, однако такой вариант не сочетается с тем, что на этой неделе будет крайне важен фактор пятницы. С одной стороны, после закрытия торгов в конце недели могут объявить дивидендное решение по результатам голосования акционеров "Газпрома", с другой - многие участники не захотят переносить позиции через выходные из-за стремительно меняющегося фона. Поэтому в следующий понедельник открытие может пройти с мощным "гэпом", причем в любую сторону. В качестве ближайшего уровня технической поддержки по индексу Мосбиржи выступает минимум понедельника - 1840 пунктов, сверху сильным препятствием теперь является район 2000-2050 пунктов", - указывает эксперт BCS Express.

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