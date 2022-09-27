Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов, сделок с евро нет

Москва. 27 сентября. Изменения доллара США и юаня на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром незначительны, при этом сделок с евро за первые 10 минут не было, рубль демонстрирует боковую динамику в основных валютных парах на фоне противоречивых факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,36-58,5 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 58,36 руб./$1 (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань подрос на "Московской бирже" по данным на 7:04 мск всего на 2 коп. - до 8,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", боковая динамика рубля обусловлена, с одной стороны, геополитическими рисками и снижением большинства мировых рынков, с другой стороны, поддержку рублю оказывает наметившееся улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала, на что указывает динамика нефтяных цен и фьючерсов на американские фондовые индексы.

Американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды. Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США.

Фондовые индексы стран Азиатского-тихоокеанского региона показывают разнонаправленную динамику. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,22%, японский Nikkei 225 - на 0,57%, китайский CSI 300 - на 0,18%, при этом снижаются южнокорейский Kospi - на 0,81%, гонконгский Hang Seng - на 1,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,67% к уровню закрытия предыдущего дня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:02 мск во вторник составила $84,57 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,18 за баррель, что на 0,61% больше итогового значения предыдущей сессии.