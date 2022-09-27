Вероятно сохранение давления на длинные ОФЗ в ближайшей перспективе - BCS Express

Вероятно сохранение давления на длинные рублевые гособлигации в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Распродажа в облигациях продолжается шесть сессий. Как это обычно бывает, наиболее сильное снижение показывают самые длинные выпуски бондов. В понедельник индекс ОФЗ (RGBI) потерял 2,3%, доходности опустились к уровням мая (тогда ключевая ставка ЦБ РФ находилась на уровне 11% против текущих 7,5%). В ближайшей перспективе давление на длинные бумаги сохранится. Ждать возврата RGBI на уровни, которые были еще в середине сентября, не приходится. Ни на какое дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ также уже рассчитывать не стоит", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.