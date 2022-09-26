Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне дешевеющих UST

Москва. 26 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 28 базисных пунктов - до 58,81% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 10,44% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 5 базисных пунктов - до 59,88% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 9 базисных пунктов, подорожав до 50,09% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 11,03% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 1 базисный пункт - до 50,08% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 26,57% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 4 базисных пункта - до 49,39% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 21,47% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 42,57% от номинала (их доходность не изменилась и составила 20,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 66,96% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 28,08% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 10 базисных пунктов, подорожав до 68,33% от номинала (его доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 46,6% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает также влияние падающих в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов.

В свою очередь мировые рынки капитала по-прежнему обеспокоены перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды. Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций.

"В дополнение к продолжающемуся подъему доллара на фондовые рынки давят также всеобщие опасения по поводу возможности глобальной рецессии. Риск жесткой посадки для экономик после периода чрезмерного ужесточения становится все более повышенным", - заявил глава рыночной стратегии Interactive Investor Ричард Хантер.