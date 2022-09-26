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26 сентября 2022 года 19:18

Рынок акций РФ начал неделю с обвала, индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил 5-летний минимум

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на массированных распродажах и маржин-коллах игроков на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины и санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил минимум с августа 2017 года, упав в район 1930 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1933,35 пункта (-7,5%, минимум дня - 1841,42 пункта), индекс РТС - 1043,44 пункта (-8,6%, минимум дня - 1002,6 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 14,8%.

Доллар подрос до 58,35 рубля (+0,43 рубля), минимум дня - 57,2 руб./$1.

"Префы" "Сургутнефтегаза" днем падали более чем на 20% (до 18,84 рубля - минимума с августа 2012 года, падение на 24,9%), из-за чего "Мосбиржа" проводила по этим бумагам дискретный аукцион с 13:18 до 13:52 МСК. После возобновления торгов в обычном режиме "префы" "Сургутнефтегаза" немного скорректировались и к закрытию торгов стоили 21,3 рубля (-14,8%).

Также подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-14,2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-13,6%), акции "Сургутнефтегаза" (-13,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-11,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-11,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-11,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-11%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-11%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-10,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-10,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-10%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-9,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-9,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-7,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-7,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-7,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-7,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-7,2% и -7,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-6,8%), "Московской биржи" (-6,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-6,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-5,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,2%).

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Явка избирателей по итогам первых трех дней голосования на референдуме в ДНР превысила 77%, в ЛНР - составила выше 76%, в Запорожской области - более 51,6%; явка в Херсонской области по состоянию на утро понедельника превысила 50% списочного состава избирателей. Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии. Среди организаций, попавших в санкционные списки, - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон" (MOEX: ETLN), АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

Великобритания объявила о введении нового санкционного пакета в отношении РФ. В него, в частности, попало государственное АО "Гознак", а также несколько крупных предпринимателей, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Сургутнефтегаза" оказались в числе аутсайдеров ввиду опасений инвесторов относительно его финансовой подушки безопасности, номинированной в западных валютах, так как новые ограничительные меры могут привести к полной остановке электронных операций с долларом США.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нисходящее движение рынка акций в понедельник носило фронтальный характер. Неопределенность в связи геополитическими событиями, крепкий рубль и ценовая слабость нефти оказывают давление на отечественные акции.

Настроения на рынке в течение недели могут стабилизироваться, важным днем будет пятница, когда пройдет собрание акционеров "Газпрома". Если на нем будут утверждены дивиденды, то это может не только вызвать импульс роста в акциях "Газпрома", но и в целом улучшить сантимент на рынке.

Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1900-2100 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, распродажи акций стали продолжением эмоциональной реакции на дальнейшее обострение геополитической обстановки вкупе с желанием отдельных инвесторов использовать средства на бирже на иные цели. Британский фунт обвалился до исторического минимума против доллара и остановился недалеко от паритета. Ряд центральных банков уже проводит валютные интервенции, чтобы удержать рынок от паники.

Продолжающийся рост доходностей UST снижает мотивацию американских инвесторов на покупку акций. Текущий год 10-летние казначейские обязательства США встречали с доходностью около 1,65%, а текущие ее значения составляют порядка 3,78% годовых. Если говорить о 2-летних бумагах, то их доходность более чем вдвое превышает дивидендную доходность S&P 500. Сентябрь еще раз доказал, что является самым слабым месяцем для американского рынка, какие бы причины этому ни способствовали, констатирует Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи переписал минимумы 2022 года, опустившись до значений конца лета 2017 года. Объемы торгов сильно выросли, что, вероятно, связано в том числе и с маржин-коллами у инвесторов, так как в течение торгов индекс смог компенсировать большинство внутридневных потерь.

В лидерах снижения были расписки IT-компаний, за исключением акций HeadHunter (MOEX: HHRU), все остальные бумаги показали динамику сильно хуже рынка. Вероятно, инвесторы стараются сократить риски в случае введения новых санкций со стороны Запада.

Сильно упали акции "Русала" и "Норникеля", что связано с крепким рублем и откатом мировых цен на цветные металлы. Кроме того, эти две компании не подпали под санкции, возможно, инвесторы считают, что их также ждет увеличение налогов в будущем, в той или иной степени.

"Префы" "Сургутнефтегаза" упали без значимых новостей. Укрепление рубля по отношению к доллару, а также сильно выросшая в последнее время вероятность санкций, которые могут существенно ограничить операции с долларом, привели к тому, что инвесторы активно продавали акции компании, считает аналитик.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС пока не смогли прийти к консенсусу по вопросу введения потолка на российскую нефть. В целом это позитивная новость, однако бумаги российских нефтегазовых компаний никак на это не отреагировали из-за захлестнувшей волны распродаж. В ближайшие дни возвращения покупателей на рынок не ожидается, инвесторы будут держать руку на пульсе геополитической обстановки, наблюдая за развитием ситуации, полагает Головинов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%) на сохраняющихся опасениях, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

В Европе к вечеру наметилась коррекция (FTSE вырос на 0,03%, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,5%), но "минусуют" Штаты (индексы просели на 0,1-0,8%).

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 год в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

Индекс доверия к экономике Германии института Ifo в сентябре снизился до 84,3 пункта при прогнозах снижения до 87 пунктов с августовского уровня 88,5 пункта.

На нефтяном рынке в понедельник цены обновили минимумы с января. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,08 за баррель (-1,2% и -4,8% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $77,91 за баррель (-1,1% и -5,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-19,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-17,7%), бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-15,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-15,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-14,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-14,5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-14,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-14,3%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-13,8%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-13,5%).

Подорожали бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,04%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,67 млрд рублей (из них 20,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,29 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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