Котировки Brent до конца 2022г будут колебаться в диапазоне $75-89/барр. - Freedom Finance Global

Котировки Brent до конца 2022г,скорее всего, будут колебаться в широком диапазоне $75-89/барр., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Мировые цены на нефть упали до уровней января. По мнению эксперта, основными факторами выступили усиление рисков мировой рецессии на фоне повышения базовых ставок ведущими центробанками, сезонный фактор, а также долгосрочный цикл ужесточения монетарной политики ФРС, обусловивший укрепление доллара (нефть котируется именно в этой валюте).

Аналитик полагает, что после вступления в силу эмбарго на российскую нефть 5 декабря дефицит для европейских покупателей сохранится и будет постепенно закрываться покупками у других экспортеров. В то же время эмбарго на российскую нефть и потолок цен на нее только увеличат нехватку сырья на мировом рынке, так как Россия уже заявила о намерении не продавать нефть тем странам, которые вступят в соглашение о ценовых ограничениях.

"Принимая во внимание все указанные факторы, ожидаем, что глобальные нефтяные цены стабилизируются в декабре текущего года, - пишет Чернов. - До конца 2022г котировки Brent, на наш взгляд, будут колебаться в широком диапазоне $75-89 за баррель. Однако уже в следующем году можно ожидать более затяжного снижения мировых котировок черного золота из-за усиления рисков рецессии либо ее наступления. Впрочем, пока делать надежные прогнозы на следующий год затруднительно из-за высокой рыночной неопределенности и значительных геополитических рисков".

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