Рубль, вероятно, ослабнет до 60 руб./$1 в конце текущей недели - BCS GM

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, вернется к уровню 60 руб./$1 в конце текущей недели в связи с окончанием налогового периода и дальнейшим ослаблением внешнеторговых позиций России, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Через месяц мы ожидаем сохранение курса рубля на прежнем уровне, но это будет зависеть в первую очередь от динамики торговых потоков России", - отмечает эксперт Наталья Лаврова.

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