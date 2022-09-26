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26 сентября 2022 года 17:24
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Роснефти с целью 240 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Роснефти" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,33%, стоп-приказ: 305 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После объявления частичной мобилизации рынок находится в ожидании новых санкций со стороны Запада. Ограничения могут коснуться нефтяного сектора и существенно повлиять на показатели компании в будущем", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения резкий пробой поддержки и высокая волатильность могут говорить о продолжении падения. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 305 руб. риск на портфель составит 0,89%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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