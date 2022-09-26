"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Роснефти с целью 240 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Роснефти" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,33%, стоп-приказ: 305 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После объявления частичной мобилизации рынок находится в ожидании новых санкций со стороны Запада. Ограничения могут коснуться нефтяного сектора и существенно повлиять на показатели компании в будущем", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения резкий пробой поддержки и высокая волатильность могут говорить о продолжении падения. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 305 руб. риск на портфель составит 0,89%", - указывают в "Финаме".

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