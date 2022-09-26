Вероятно продолжение снижения цены нефти в краткосрочной перспективе - "Финам"

Вероятно продолжение снижения котировок нефти марки Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Цены на нефть, равно как и мировые фондовые индексы на прошлой неделе и в начале текущей демонстрируют минорный настрой из-за рисков, связанных с растущей вероятностью прихода глобальной рецессии, вызванной ростом процентных ставок во всем мире. Мощный рост индекса доллара США также негативно влияет на нефтяные котировки. На дневном графике фьючерсы на нефть марки Brent среднесрочно развернулись вниз. От уровней летних максимумов цены ушли вниз уже на 30%. Это говорит о том, что все последующие отскоки наверх участники рынка будут использовать для сокращения длинных позиций. Стохастик на дневном графике смотрит вниз, что указывает на возможность продолжить снижение цен в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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