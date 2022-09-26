Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Apple на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Apple Inc. на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Apple сообщила, что начнет производить новый iPhone 14 в Индии раньше, чем предполагалось, после удивительно быстрого развертывания инфраструктуры, которое сократило отставание между производством в Китае и Индии с нескольких месяцев до нескольких недель, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - Apple, долгое время производившая большую часть iPhone в Китае, ищет альтернативы из-за напряженных отношений между Китаем и США".

Эксперты считают, что новость о быстром запуске производства в Индии позитивна для котировок Apple, и сохраняют рейтинг "покупать" по ее бумагам. "Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Apple составляет $185, что подразумевает 23%-ный потенциал роста с текущих уровней", - подчеркивается в комментарии.

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