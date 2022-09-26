BCS GM назвал топ акций РФ, привлекательных на горизонте ближайших недель

BCS Global Markets (BCS GM) назвал топ акций РФ, выступающих фаворитами на горизонте ближайших недель, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В список вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", "Интер РАО", "Сургутнефтегаза", Сбербанка, "Московской биржи", TCS и "Магнита".

"ЛУКОЙЛ" остается нашим фаворитом в ожидании объявления и выплаты финальных дивидендов за 2021г. Мы считаем, что дивиденды будут объявлены до конца года и будут щедрыми, что, вероятно, станет катализатором для акций", - отмечают эксперты Юлия Голдина и Вячеслав Смольянинов.

Также аналитики сохраняют позитивный взгляд на "Интер РАО" - стабильные и растущие платежи за мощность благоприятны для компании. "Правительство планирует поднять внутренние тарифы на газ на 8,5% с 1 декабря, что должно повысить местные спотовые цены в европейской части России. В целом это достаточно позитивный фон для эффективных генерирующих компаний типа "Интер РАО", -подчеркивается в материале.

"Префы "Сургутнефтегаза" остаются нашими фаворитами, - пишут стратеги инвесткомпании. - По нашим оценкам, если курс рубля ослабнет с текущего уровня до 70 руб.$1 к концу года, дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2022г могут составить около 3,4 руб. на привилегированную акцию, что соответствует двухзначной дивидендной доходности".

Акции Сбербанка оказались под давлением, как и весь рынок. Аналитики считают, что исторически сильная позиция капитала банка, а также недавние комментарии генерального директора Германа Грефа, что потребности в докапитализации со стороны государства нет, должны оказать поддержку.

Что касается "Московской биржи", то эксперты ждут 2 октября релиза данных по торговым оборотам за 9М22, который покажет динамику объемов и, возможно, улучшение результатов сегмент облигаций на фоне снижения ставок. "Тем не менее, мы отмечаем недавние комментарии о возможных санкциях как в отношении НКЦ, так и в отношении самой Московской биржи, что является основным риском", - уточняют в BCS GM.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на TCS как на игрока, ориентированного на физлиц, а также с диверсифицированным бизнесоми растущей клиентской базой", - отмечают эксперты.

Они оставляют также "Магнит" в списке фаворитов и сохраняют долгосрочную рекомендацию "покупать", учитывая перспективы стратегического роста и общую устойчивость бизнеса к макроэкономическим факторам неопределенности. "Бизнес показал хорошие финансовые результаты в 1П22, и, учитывая наши макроэкономические прогнозы, мы ждем, что результаты останутся достойными в ближайшие кварталы. Мы также отмечаем, что у "Магнита" не должно быть существенных технических препятствий для возобновления выплаты дивидендов, но решение будет зависеть от общих рисков в будущем", - пишут Голдина и Смольянинов.

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