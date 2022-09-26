Рубль, вероятно, завершит торги пятницы у отметки 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, завершит торги пятницы у отметки 60 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам недели опустился до 57,92 руб./$1, обновив минимум с конца июля. Укреплению рубля во многом способствовал фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Ряд участников рынка мог продавать валюту "недружественных" стран в связи с усилившимися опасениями ее блокировки, что также способствовало снижению курса USD/RUB. При этом в текущих условиях существенное укрепление доллара на глобальном рынке не оказывает заметного влияния на курс внутри страны. Вероятно, в первой половине недели курс USD/RUB будет на относительно низких уровнях, но к концу недели рубль может ослабиться в связи с окончанием налогового периода. На этом фоне пятницу курс USD/RUB, вероятно, закончит у 60 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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