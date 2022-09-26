Рынок акций РФ утром упал ниже 2000п по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2000 пунктов, обновив минимум с 24 февраля, во главе с бумагами финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1998,24 пункта (-4,4%, минимум сессии - 1969,06 пункта), индекс РТС - 1080,2 пункта (-5,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 11%.

Доллар стоит 58,21 рубля (+0,29 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-11%), OZON (MOEX: OZON) (-8,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-7,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-6,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,9%), "НОВАТЭКа" (-6,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-6,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,1% и -6,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,6%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,4%), "Московской биржи" (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -2,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%).

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

Явка избирателей по итогам первых трех дней голосования на референдуме в ДНР превысила 77%, в ЛНР - составила выше 76%, в Запорожской области - более 51,6%; явка в Херсонской области по состоянию на утро понедельника превысила 50% списочного состава избирателей. Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии. Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон" (MOEX: ETLN), АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций РФ негативный настрой может сохраниться в течение дня, поскольку крепкий рубль вкупе с проблемой поиска надежных активов не дают рынку возможности для роста.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что поводов для возвращения покупателей на рынок акций РФ пока нет - геополитические риски продолжают давить на котировки бумаг. К тому же крепкий рубль добавляет пессимизма акциям экспортеров, которые в основном входят в состав локальных индексов.

Неожиданное решение правительства РФ повысить тарифы с декабря является позитивным фактором для сектора электроэнергетики. Изменения коснутся как минимум домохозяйств, а как максимум - всех российских потребителей. Больше других от роста тарифов выигрывают "Русгидро", "Интер РАО" и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ накрыла очередная волна распродаж, вызванная как падением нефти, так и ростом геополитических рисков. Индекс МосБиржи утром пробил зону поддержки 2000-2030 пунктов. Для нефти Brent поддержкой выступает $85 за баррель, ее пробитие откроет путь к снижению до $80 за баррель.

В таких условиях рассчитывать на полновесный отскок рынка акций РФ пока не приходится. Если внешний фон не улучшится, российский рынок акций может закрепиться ниже зоны поддержки 2000-2030 пунктов, считает эксперт.

Уверенный рост курса рубля в последние дни может показаться аномальным, однако у российской валюты есть несколько мощных драйверов поддержки. Прежде всего, доллары сбрасывают из-за опасений введения новых санкций, которые сделают торги в России американской валютой если не невозможной, то очень затруднительной и дорогой. От доллара избавляются и те, кто скупал его в расчете на рост "американца" после начала действия нового бюджетного правила. Поддерживает рубль и пик налогового периода.

Из позитива можно отметить ожидания утверждения акционерами "Газпрома" полугодовых дивидендов. Это может спровоцировать резкий рост бумаг, который может перекинуться и на остальные "голубые фишки". Кроме того, рынок поддержит реинвестирование части дивидендов "Газпрома" в не очень отдаленном будущем. Также сохраняются надежды, что объявит о распределении прибыли "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, правительство РФ помимо введения экспортных пошлин для угольных компаний намерено повысить и НДПИ на уголь, что негативно для акций компаний сектора.

В понедельник рынки ожидает еще один день снижения на фоне отсутствия поводов для оптимизма. На этой неделе инвесторов ждут несколько выступлений главы ФРС Пауэлла, а также предпочитаемый регулятором индикатор инфляции - базовый ценовой индекс потребления за август, темпы роста которого, вероятно, ускорились с 4,6% до 4,7% г/г.

Рынок акций РФ остается под нисходящим давлением в отсутствие как внутренних, так и внешних драйверов для роста. Неделя ожидается богатой на дивидендные новости, но решения от акционеров по полугодовым выплатам начнут поступать лишь в среду ("НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Самолет" (MOEX: SMLT)), после чего в пятницу раскроется интрига по рекордным дивидендам "Газпрома". На прошлой неделе первый позитивный сигнал в виде одобрения дивидендов подала "Татнефть", что, однако, не смогло остановить падение на российском рынке. На мировых площадках при этом усиливаются страхи наступления рецессии, поэтому нисходящие риски остаются преобладающими, полагает Кожухова.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,6-1,8% во главе с Nasdaq, завершив в "минусе" вторую неделю подряд. За прошедшую неделю Dow Jones упал на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Федрезерв США на прошлой неделе поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали оценку.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%) на сохраняющихся опасениях, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

В Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%)

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 год в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены обновили минимумы с января (Brent падала ниже $85 за баррель), после чего откат замедлился. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,66 за баррель (-0,6% и -4,8% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $78,4 за баррель (-0,4% и -5,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-11,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-10,1%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-9,6%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-9,4%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-9,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-9,1%).

Подорожали бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,5 млрд рублей (из них 5,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").