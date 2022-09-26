Существуют риски снижения S&P 500 к 3200п на горизонте до конца 2022г - BCS Express

Существуют риски снижения индекса S&P 500 к уровню 3200 пунктов на горизонте до конца текущего года, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Фондовые индексы в США по итогам прошедшей недели рухнули на годовые минимумы. Лишь за пятницу потери ведущих бенчмарков составили 1,6-1,8%, а с начала года индекс широкого рынка акций S&P 500 уже упал на 23%, высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 31%: все, что больше 20% от пика - это "медвежий" тренд. Подскок из области перепроданности организовать не удалось, а риски, обозначаемые все предыдущие недели, реализовались. Надежды "быков" на технический отскок были смяты тяжелыми фундаментальными факторами - высокая инфляция, быстрый темп подъема кредитных ставок, геополитика. Широкая техническая картина предполагала падение S&P 500 в область 3600 пунктов. После августовского теста глобального нисходящего тренда снизу-вверх на ожиданиях послабления Федрезерва по ставке сейчас наблюдается второй заход на минимумы года, первый был в начале июня. Пятничный минимум - 3647 пунктов, и это лишь на 10 пунктов выше предыдущего летнего "дна", - пишет аналитик инвесткомпании. - Фондовые "быки" могут уповать на формирование двойного основания, но, если уровни не устоят, последует очередной импульс вниз. Напомню, вторым ориентиром 2022 года значилась область 3200 пунктов. Для IT-бенчмарка Nasdaq базовым сценарием выступал спуск к 10000 пунктам. От текущих уровней это еще порядка 10% вниз. Мрачные оценки ранее строились на траектории стоимости фондирования с прицелом значительно выше 4% годовых, а по прогнозам самого же регулятора к концу года может быть уже 4,4%".

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