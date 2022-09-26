Повышение НДПИ не сильно отразится на выручке угледобытчиков - ПСБ

Повышение НДПИ для угледобывающих компаний приведет к снижению выручки компаний сектора на 1-3%, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который потерял маржинальный европейский рынок и пытается найти новые направления экспорта. Цена отсечения при взимании акциза на сталь будет увеличена до 30 тыс. руб. за тонну вместо прежних 300 долл. Однако одновременно будет увеличена нагрузка на угольный сектор - помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд. руб. в год", - напоминают аналитики банка.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, мера является рациональной в рамках энергетического кризиса - угледобытчики получают сверхдоходы с экспорта угля. С другой стороны, реализация продукции идет с дисконтом в 70%, а дороговизна логистики и растущие издержки на добычу угля по большей части компенсируют ощутимый рост цен.

Аналитики ПСБ полагают, что мера в целом не сильно ударит по угледобытчикам, отразившись на снижении выручки сектора на 1-3%.

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