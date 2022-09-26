Главные события недели - Sber CIB

Ожидаются на текущей неделе публикация данных по инфляции в еврозоне за сентябрь, выход отчетности Etalon за первое полугодие 2022 года, а также данные по розничным продажам, безработице и промышленному производству в России в августе, отмечают аналитики Sber CIB.

26 сентября:

- ВВП Германии за третий квартал 2022 года;

- Индекс делового климата IFO в Германии за сентябрь;

- Результаты Etalon за первое полугодие 2022 года по МСФО (по 30 сентября).

27 сентября:

- Заказы на товары длительного пользования в США в августе;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за сентябрь;

- Продажи нового жилья в США в августе;

- Прибыль в промышленности Китая в августе.

28 сентября:

- Розничные продажи, безработица и промышленное производство в России в августе;

- Индекс потребительского климата в Германии от Gfk на октябрь;

- Сальдо внешней торговли США в августе;

- Товарные запасы в розничной торговле США в августе;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в августе.

29 сентября:

- ИПЦ Германии за сентябрь;

- Оценка потребительского и делового оптимизма в еврозоне в сентябре.

30 сентября:

- ИПЦ в еврозоне в сентябре;

- Индекс расходов на личное потребление в США в сентябре;

- Индексы PMI в Китае за сентябрь;

- Безработица в Германии в сентябре и в еврозоне в августе;

- Розничные продажи в Германии за август.

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