Высоки риски падения котировок акций производителей угля РФ - Инвестбанк Синара

Вероятное увеличение налога на угольный сектор создает риски падения котировок акций производителей угля РФ, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

" Минфин планирует увеличить налог на угольный сектор: помимо повышения экспортных пошлин, также увеличат НДПИ, что позволит получить от отрасли дополнительные 30 млрд руб. Это создает риски падения котировок для российских производителей угля, чья рентабельность падает в результате сокращения продаж и существенного ценового дисконта на экспортных рынках. По нашим оценкам, в результате повышения экспортной пошлины и НДПИ на уголь EBITDA 2023П "Распадской" может сократиться на 15-20%, "Мечела" - на 10-15%", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

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