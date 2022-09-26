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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Высоки риски падения котировок акций производителей угля РФ - Инвестбанк Синара
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26 сентября 2022 года 10:43

Высоки риски падения котировок акций производителей угля РФ - Инвестбанк Синара

Вероятное увеличение налога на угольный сектор создает риски падения котировок акций производителей угля РФ, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

" Минфин планирует увеличить налог на угольный сектор: помимо повышения экспортных пошлин, также увеличат НДПИ, что позволит получить от отрасли дополнительные 30 млрд руб. Это создает риски падения котировок для российских производителей угля, чья рентабельность падает в результате сокращения продаж и существенного ценового дисконта на экспортных рынках. По нашим оценкам, в результате повышения экспортной пошлины и НДПИ на уголь EBITDA 2023П "Распадской" может сократиться на 15-20%, "Мечела" - на 10-15%", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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