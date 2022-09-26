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Главная / Мнения аналитиков / Котировки нефти могут снизиться до $83/барр. в понедельник - Sber CIB
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26 сентября 2022 года 10:28
Котировки нефти могут снизиться до $83/барр. в понедельник - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent останутся под давлением на торгах в понедельник на фоне укрепившегося доллара и рисков глобальной рецессии, а также объявленного чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с приближением урагана и могут снизиться до $83 за баррель, считают аналитики Sber CIB. "Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в прошедшую пятницу прибавили 10-20 б. п. Исключение составили выпуски, индексируемые на инфляцию: их доходности снизились на 2-5 б. п. Такая же динамика на рынке госдолга может наблюдаться и в начале текущей недели. Полагаем, что в целом на рынке ОФЗ сохранится повышенная волатильность", - отмечают эксперты. Также аналитики Sber CIB полагают, что основным фактором поддержки рубля сейчас будет снижение привлекательности валютных сбережений. Это позволит рублю восстановиться до 57,5 руб./$1, несмотря на неблагоприятный внешний фон, указывают в инвестбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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