Котировки нефти могут снизиться до $83/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent останутся под давлением на торгах в понедельник на фоне укрепившегося доллара и рисков глобальной рецессии, а также объявленного чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с приближением урагана и могут снизиться до $83 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в прошедшую пятницу прибавили 10-20 б. п. Исключение составили выпуски, индексируемые на инфляцию: их доходности снизились на 2-5 б. п. Такая же динамика на рынке госдолга может наблюдаться и в начале текущей недели. Полагаем, что в целом на рынке ОФЗ сохранится повышенная волатильность", - отмечают эксперты.

Также аналитики Sber CIB полагают, что основным фактором поддержки рубля сейчас будет снижение привлекательности валютных сбережений. Это позволит рублю восстановиться до 57,5 руб./$1, несмотря на неблагоприятный внешний фон, указывают в инвестбанке.

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