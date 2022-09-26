Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 55-60 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 55-60 руб./$1, по паре евро/рубль - также 55-60 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Налоговый период выступает в качестве поддержки российского рубля. Укреплению его курса т способствуют и продажи валютной выручки экспортерами. Они превалируют над валютным спросом со стороны импортеров. В центре внимания на ресурсном рынке- новости о том, что нефть марки Brent потеряла около трех процентов на фоне ожиданий сокращения спроса на нее. В топе обсуждений и достаточно напряженная риторика геополитических новостных сводок, которая продолжает оказывать сильное давление на ведущие валюты мира", - пишет эксперт банка.

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